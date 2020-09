Les propriétaires des véhicules militaires réformés sont fixés. Ils ont encore un délai de grâce pour être se mettre à jour. Le Chef d’état-major général des forces armées, le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho a sorti un communiqué, hier lundi 31 août 2020, pour rappeler à l’ordre les propriétaires des véhicules militaires réformés. Ils ont jusqu’au mercredi 30 septembre 2020, délai de rigueur, pour «procéder aux différentes formalités de mutation ».

Selon le communiqué, le Chef d’état-major général des forces armées a constaté «que certains véhicules militaires réformés et cédés à des acquéreurs continuent de circuler avec leur ancienne immatriculation et au coloris ” vert armées” ». Ces acquéreurs agissent ainsi «dans le but d’échapper aux contrôles des services de sécurité et assimilés, malgré les multiples rappels à l’ordre ». Selon le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, «cette situation sème la confusion absolue avec les véhicules militaires régulièrement mis en circulation, ce qui pourrait de facto causer des préjudices aux Forces Armées Béninoises ».

C’est pourquoi, il invite les personnes concernées à se conformer aux exigences de la loi au plus tard au plus tard le mercredi 30 septembre 2020. Passé ce délai, les contrevenants vont subir «la rigueur de la loi ». Pour rappel, les véhicules militaires réformés sont des véhicules que l’armée, après des années d’utilisation, juge usagés. Ces véhicules qui en général peuvent être encore utilisés sont donc vendus à des particuliers. Et les acquéreurs doivent de procéder à des aux formalités de mutation avant de remettre en circulation lesdits véhicules.