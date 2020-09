La situation de prise d’otage à hauteur de la localité de Toui a évolué. Les deux personnes enlevées le lundi 7 septembre 2020, ont été libérés ce vendredi 11 septembre 2020 sans paiement de rançon. En effet, les ravisseurs sont toujours en cabale. Aux dernières nouvelles, un des ravisseurs est tombé dans les mailles de la police. Les autres membres de la bande sont toujours recherchés. Pour rappel, des ravisseurs ont pris en otage deux personnes voyageant à bord d’un véhicule officiel à la hauteur de Toui, commune de Ouèssè.

Et depuis les éléments des forces de l’ordre et de sécurité sont en alerte dans la zone pour libérer les otages des mains des ravisseurs. Selon les informations, c’est un véhicule de plaque officielle de marque Prado, que les ravisseurs ont pris pour cible. Ils ont suivi le véhicule depuis Cotonou et arrivés au niveau de Toui aux environs de 20 heures (heure locale), ils ont ouvert le feu sur le véhicule qu’ils ont réussi à immobiliser. Il y avait à bord du véhicule trois passagers. Il s’agit d’un directeur dans un ministère, une dame et le chauffeur.

Le directeur réussi à s’échapper

Dans les mouvements, le directeur a réussi à s’échapper laissant les autres passagers aux mains des ravisseurs dans la brousse. Il a donc alerté les forces de l’ordre de la localité qui les ont empêchés d’aller plus loin. Les ravisseurs vont finir par établir le contact avec la police par l’entremise du téléphone de la dame. Et ils ont réclamé une rançon qui s’élève à 50 millions francs CFA. Après des heures de négociations, les responsables de la police ont réussi à faire baisser la rançon à 11 millions de francs CFA. Pour l’heure, donc, des unités des forces de l’ordre et de sécurité sont en alerte dans la région. Elles ratissent large pour appréhender le reste des ravisseurs.

