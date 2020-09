Après avoir mis sur le marché de la littérature “l’église, la politique et moi”, le président de l’assemblée nationale du Bénin va lancer le 21 septembre prochain, l’ouvrage intitulé « Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin». Le lancement de cet ouvrage intervient seulement après celui lancé, il y a quelques semaines.

L’inspecteur des douanes à la retraite et actuel président de l’assemblée nationale annonce le lancement de son deuxième ouvrage « Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin ». Un lancement qui vient après son autobiographie « L’église, la politique et moi», lancé le 24 Août dernier et volume I d’un ouvrage intitulé « La providence Divine ne m’a jamais quitté».

Professeur à l’école nationale des douanes du Bénin, Louis Vlavonou fait dans cet ouvrage intitulé « Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin » la synthèse de ces expériences capitalisées durant sa carrière de Douanier et surtout durant les 25 dernières années où il n’a cessé d’enseigner le contentieux douanier.

L’ouvrage s’avère donc nécessaire pour les agents des douanes béninoises en ce qui concerne leur professionnalisme. Un ouvrage qui met aussi l’accent sur l’importance de la maîtrise des divers mécanismes et procédures de gestion des contentieux douaniers. Le lancement est prévu pour le lundi 21 septembre prochain.