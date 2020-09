Encore un nouveau mort sur nos cours d’eau. Le drame s’est produit samedi dernier dans la rivière de Suédaaru située entre les communes de Sinendé et Bembéréké. La victime est un jeune homme. Il a été malheureusement emporté par le cours d’eau en traversant la rvière en compagnie de son père.

Un jeune homme a perdu la vie en voulant traverser la rivière, samedi dernier. En effet, la rivière relie les communes de Sinendé et Bembèrèkè aux villages de Yarra et de Béroubouay. Le pont qui sert de liaisons pour les deux localités est endommagé et donc impraticable avec comme corollaire, les difficultés à traverser la rive. Des nageurs installés le long de la rive exigent aux riverains, 500 francs Cfa afin de les aider à franchir la côte.

La victime et son géniteur ont opposé un refus catégorique et ont souhaité traverser la rivière sans l’aide des nageurs. Malheureusement, l’eau a emporté le jeune homme lors de la traversée. Le père a été sauvé grâce aux nageurs, rapporte l’ABP. Il faut dire qu’en raison de l’état du pont, des nageurs exigent aux riverains de payer entre 500f et 1000f pour les aider à franchir la rive. Une situation qui crée malheureusement des pertes en vie humaine et relance la question des mesures et précautions à prendre pour limiter les noyades sur nos lacs et cours d’eau.