Le secrétaire exécutif national (SEN) du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) reprend de service. Après la réunion du bureau exécutif, tenue le mercredi 2 septembre 2020, Paul Hounkpè était sur l’émission matinale de Canal 3 Bénin ce jeudi 3 septembre. L’ancien ministre de Boni Yayi a d’abord donné son avis sur les mouvements qui pilulent actuellement et qui suscitent la candidature de tel ou tel à l’élection présidentielle de 2021.

Pour lui, «c’est du désordre qui s’organise ». Il pense que ce ne sont pas les mouvements et les petites associations qui doivent animer la vie politique. Mieux, il estime «tous ceux qui s’agitent et qui appellent les gens à être candidats ou ceux qui de façon solitaire se promènent pour dire qu’ils sont des candidats », se trompent. Car, la réforme du système partisan fait en sorte que «les gens ne sortent plus du néant pour être président de la République ». Il faut «qu’ils soient soutenus par une machine politique qui les cadre un idéal politique donné ».

Des démissions

Abordant les cas de démissions au sein du parti, Paul Hounkpè a été clair. Il y a eu des démissions au sein du parti même s’il parle de trois catégories de gens qui ont démissionné. A l’en croire, il y a une première catégorie de gens qui sont directement allés déposer leurs démissions au siège du parti. «Nous les avons vus, on sait que c’est monsieur X qui est venu déposer », a fait savoir le SEN. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de gens qui ont déposé leurs démissions par exploit d’huissier. Il s’agit de quelques-uns. Enfin, il y a plus de deux cents personnes «dont les démissions sont des formulaires remplis en leur nom et signés à leurs places ». «Nous avons constaté des gens qui ont dit qu’ils n’ont jamais déposé de dossier de démission auprès de FCBE », soutient Paul Hounkpè. Et dont, «nous, on ne reconnaît pas ces démissions-là ». Et «je crois qu’il va falloir authentifier les signatures ». Il relève qu’il revient aux intéressés de faire cette authentification pour que la signature fasse foi.

Les Démocrates, un parti non valable ?

Le SEN de FCBE n’a pas manqué de lancer quelques piques au parti Les Démocrates présidé par l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Eric Houndété. Il rappelle que selon la loi, un parti politique doit pouvoir réunir un minimum de 15 militants dans chaque commune. Alors, il explique que si «vous avez pu avoir l’acte de naissance de quelqu’un et vous allez faire les dossiers puis vous signez une démission à leur place », vous avez fait du faux. Et «si vous avez réuni 15 personnes quelque part alors que c’est sur du faux », votre parti est mal constitué. Il pense que si cela se révèle que c’est du faux, «vous n’avez donc pas les 15 ». A partir de ce moment, «votre parti ne peut pas être valable ».

Il va plus loin et demande : «quand vous voyez ce tableau (les membres du parti Les Démocrates), qui sont ceux qui sont les plus importants et qui ont de fief qu’ils contrôlent réellement ? ». «Trois personnes que je ne vais pas citer », confie-t-il avant de poursuivre «le chapeau, c’est l’ancien président ». Alors, il trouve «qu’ils ne sont pas bien outillés pour avoir les 15 membres partout ». Il fait remarquer que le parti Les Démocrates partage le même électoral que FCBE. Et donc, Les Démocrates sont obligés de venir chercher leurs militants parmi ceux de FCBE avant de pouvoir se constituer. «D’où la nécessité d’aller forger les démissions fantaisistes », conclut-il.