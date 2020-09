(Environ 25 milliards pour la construction d’un nouveau siège) A la faveur de la 4e session extraordinaire à l’Assemblée nationale consacrée prioritairement à l’étude et au vote de leur projet de budget pour la gestion 2021, les députés de la huitième législature se sont également préoccupés de leur condition de travail. Dans cette perspective, ils ont prévu pour les deux ans à venir la construction d’un nouveau siège devant abriter l’institution parlementaire. Les travaux vont coûter la bagatelle de 25 milliards FCFA remboursable sur sept ( 07) années.

Au titre de l’année 2021, le budget de l’institution parlementaire s’eleve à 17.078.749.880 FCFA contre 13.928.749.980 FCFA en 2020, soit une augmentation de 22,62%. Ce qui est dû selon les questeurs, essentiellement à l’accroissement du personnel en raison des réformes en cours, la volonté de payer les moins perçus sur salaire du personnel du fait des avancements et reclassements non payés depuis 2017, le renouvellement du mobilier, les acquisitions de véhicules pour certains responsables administratifs et le démarrage des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale.

Environ 25 milliards FCFA pour la construction d’un nouveau parlement

L’étude de l’avant projet de budget de l’Assemblée nationale pour la gestion 2021 a révélé hier, jeudi 03 septembre 2020, au cours des travaux en séance plénière, que le parlement béninois va se doter d’un nouveau siège. L’ancienne bâtisse érigée à l’entrée de la ville de Porto-Novo que l’actuelle législature qualifie d’éléphant blanc et qui aurait déjà consommé plus de 16 milliards FCFA sera définitivement abandonné au profit d’un nouveau bâtiment qui sera érigé dans la ville de Porto-Novo à quelques encablures de l’actuel Palais des Gouvernements. Chose curieuse, les députés de la huitième législature, au cours des discussions générales hier sur le projet de budget de l’institution parlementaire pour le compte de l’année 2021, ont déjà prévu le remboursement d’une partie du prêt consenti, d’une valeur d’environ 25 milliards FCFA auprès des banques de la place par le gouvernement de la rupture. Dans l’avant projet de budget 2021 de l’institution, 2 milliards 500 millions FCFA sont prévus et les députés béninois doivent rembourser progressivement le reste de la somme sur sept ( 07) ans à venir. C’est ce qui ressort des explications fournies par les questeurs lors de l’étude de leur budget gestion 2021 au parlement.

Les députés jubilent…

A l’annonce de cette information par le président de l’Assemblée nationale, tous les élus du peuple ont jubilé. La plupart des députés ont salué l’initiative car pour eux, c’est une première en cette période d’austérité où les finances de l’Assemblée nationale sont plus qu’assainies. Les députés se sont réjouis également qu’au vu du nouveau règlement intérieur de l’institution parlementaire adopté, l’Assemblée nationale sera le Maître d’ouvrage pour la construction de ce nouveau siège. A tour de rôle, les députés Gounou Abdoulaye, Augustin Ahouanvoebla, Adam Bagoudou, Anani et d’autres ont salué le gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ainsi que les questeurs pour l’initiative et le travail abattu. D’autres sujets, tels que l’assurance maladie des députés, leur retraite, les conditions de travail du personnel ainsi que la réfection du Palais des Gouvernements ont également été abordés au cours du débat général.