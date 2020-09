A Abomey-Calavi à hauteur de Bidossessi ce mercredi matin, il y a eu un accident de circulation. Le chauffeur a perdu le contrôle de son camion chargé de bœufs. Un camion s’est donc retrouvé sur le terre-plein central à Abomey-Calavi. Si aucune perte de vies humaines n’est à déplorer, cet accident a occasionné d’importants dégâts. Des lampadaires, des buses, et des pilots ont été détruits. La remorque et la cabine du camion sont irrécupérables, et un bœuf a perdu la vie.

L’accident est survenu aux environs de 4 heures (heure locale). Un agent de sécurité, témoin des faits, renseigne que l’état de fatigue du chauffeur aurait été à la base de cet accident. Selon les témoins de l’accident, le camion était en provenance du Niger pour Cotonou.

Ils informent que le conducteur dormait quand il a perdu le contrôle de son engin. Il est porté disparu après l’accident. Informés, les agents de la police républicaine se sont portés sur les lieux pour le constat. Une fois le constat fait, le reste des animaux a été embarqués dans un autre véhicule.