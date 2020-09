Le mouvement des femmes béninoises pour la sauvegarde de la paix et de la démocratie au Bénin prévoit une grande marche de mobilisation pour le 26 octobre 2020. Cette marche va se dérouler sur toute l’étendue du territoire national. Selon les organisatrices, c’est une marche d’expression de la crainte de la compromission de la paix au Bénin. C’est aussi une marche pour la libération de tous les détenus politiques du Bénin.

Dans un communiqué, les organisatrices indiquent qu’il s’agit d’une marche absolument pacifique où les femmes et autres participants vont s’habiller de blanc ou vont avoir des mouchoirs blancs en main. Ce mouvement se joint à toutes les forces éprises de paix et de démocratie pour inviter les femmes béninoises et les hommes béninois à cette marche.

Ce mouvement de femme sollicite l’aide de certains acteurs politiques du Bénin pour sonner une grande mobilisation et porter haut à cette marche. Il s’agit du président de l’Alliance Iroko, Bertin Koovi, du professeur Joël Aïvo, de Célestine Zanou et des membres du CODER, du président du parti Les Démocrates Eric Houndété et les militants de cette formation politique, du président du parti Restaurer l’Espoir Candide Azannaï et ses militants.

Les points de départ de la marche

Cotonou

Marché Dantokpa, marché Saint Michel, marché Vèdoko, Missèbo, marché Dégakon, marché Agla et le Stade de l’amitié

Porto-Novo

Marché Ouando

Ouidah

Grand marché de Ouidah

Abomey-Calavi

Marché de Calavi Kpota

Allada

Marché d’Allada

Godomey

Marché de Godomey

Bohicon

Marché de Bohicon

Abomey

Marché de Houdjro

Glazoué

Marché de Glazoué

Savalou

Marché de Savalou

Savè

Marché de Savè

Dassa-Zoumè

Marché de Dassa

Tchaourou

Marché de Tchaourou

Lokossa

Marché de Lokossa

Djougou

Marché de Djougou.

Parakou

Marché Arzekè

Natitingou

Marché de Natitingou.

Bassila

Marché de Bassila

Bembèrèkè

Marché de Bembèrèkè

Kandi

Marché de Kandi

Malanville

Marché de Malanville

Come

Marché de Come

Dangbo

Marché de Dango

Azowlissè

Marché d’Azowlissè

Adjohoun

Marché d’Adjohoun

Bonou

Marché de Bonou

Ouinhi

Marché de Ouinhi

Covè

Marché de Covè

Pahou

Marché de Pahou

Tous les postes frontaliers du Bénin.