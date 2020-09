Le comédien français Jean-Marie Bigard s’est retiré de la course à la présidentielle française. Il a lui-même donné l’information, hier lundi 28 septembre 2020, lors d’un entretien par visioconférence avec la chaîne française CNews, au cours de l’émission « L’heure des pros ». « Françaises, Français, c’est un scoop: je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle ». Il a estimé qu’il ne pouvait pas aller jouer sur le même terrain que les politiciens qu’il qualifie de « crabes qui puent ».

« Je préfère hurler de la tribune »

« Je suis trop sensible pour faire ce job. Je ne peux pas aller jouer sur le terrain avec des crabes qui puent. Je préfère hurler de la tribune. Je veux rester libre, je veux rester solidaire et je veux rester avec les plus démunis. Et surtout je ne roule pour personne, que pour le peuple français qui souffre » a-t-il déclaré au cours de l’émission L’heure des pros. Notons que cette annonce de Jean-Marie Bigard intervient après son altercation par médias interposés avec l’acteur français, François Cluzet. Le dimanche 27 septembre 2020, sur le plateau de RTL, il avait qualifié Jean-Marie Bigard de « roi des beaufs », après que celui-ci ait insulté le ministre de la santé Olivier Véran.

Le comédien n’avait pas tardé à répondre le lundi. Dans un entretien accordé à la chaîne RMC, il a indiqué ne pas être dérangé par le fait que François Cluzet le traite de « roi des beaufs ». « Mais qu’il remplace ‘beauf’ par ‘peuple’. Moi, je traite une poignée de nos gouvernants que je juge incompétents. » a-t-il ajouté.