Les bovins d’Afrique, plus résistants ? C’est en tout cas ce qu’affirme une étude menée sur le sujet. En effet, ces derniers ont réussi à s’adapter aux contraintes et difficultés climatiques et sanitaires du continent, au point de devenir essentiels au quotidien. Mais comment ces derniers y sont-ils parvenus ?

Face à tant de questionnements, un groupe de chercheurs a décidé d’étudier ces animaux. Pour se faire, ils ont analysé le code génétique de 172 bovins, issus de 16 différentes races, tels que le Sanga, le Zanga ou le Zébu. Les résultats de cette analyse poussée ont ensuite été diffusés dans la revue Nature Genetics.

Les résultats eux, sont surprenants. En effet, les bovins d’Afrique proviennent surtout, d’un croisement entre deux espèces différentes, les Bos taurus et les Bos indicus. Le Bos taurus est un animal ancestral, dont les premières traces découvertes, l’ont été au Soudan et datent de 7.000 ans avant notre époque. Il s’est ensuite répandu à l’est puis l’ouest de l’Afrique. De même, le Bos indicus (zébu) est arrivé depuis l’Asie.

Un croisement qui remonte à des milliers d’années

Le croisement s’est fait de manière tout à fait naturelle, en 200 ou 300 ans. Aujourd’hui, les bovins bénéficient donc des capacités et des caractéristiques de chacune des deux races. Le Bos taurus présentait ainsi des capacités de résistance aux climats très chauds et très humides. Il résistait également aux maladies, comme la maladie du sommeil, issue de la mouche tsé tsé. Enfin, le Bos indicus résiste aux tiques ainsi qu’aux climats très chauds et surtout, très secs.