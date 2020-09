Face à la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat qui ne présage pas une période poste électorale apaisée, le Cardinal Jean-Pierre Kutwa au nom de l’Eglise catholique en Côte d’Ivoire a donné son point de vue, jugeant pas nécessaire la candidature de celui-ci. Pour le cardinal, il est important que les élections soient organisées dans un environnement apaisé afin de poursuivre le processus de réconciliation qui est en cours.

« Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l’Etat dont la candidature à ces prochaines élections, n’est pas nécessaire à mon humble avis. Son devoir régalien de garant de la Constitution et de l’unité nationale appelle son implication courageuse, en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les ivoiriens, de prendre le temps d’organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation, » a estimé l’homme de Dieu.

Un effet contraire

Toutefois, cette sortie de l’archevêque d’Abidjan n’a du tout pas été du goût du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Son porte-parole, le ministre Adjoumani Kobenam, s’est rendu ce mercredi 02 septembre au sein de la cathédrale d’où le Cardinal a délivré son message, afin d’apporter la réponse du RHDP à « l’humble avis » du cardinal. Pour le ministre, si la démarche du prélat est à saluer tant qu’elle cherche la paix, l’unité et le vivre ensemble, « force est cependant de constater et de regretter que votre prise de parole, Eminence, n’aille pas dans le sens de l’apaisement du climat social, » a-t-il supposé.

L’avis des autres citoyens comptent également

Pour le ministre ivoirien de l’Agriculture, tout comme le cardinal pense à son humble avis que la candidature du président Ouattara n’est pas nécessaire, à l’humble avis de milliers d’autres ivoiriens, seule cette candidature est en mesure de garantir la paix et la stabilité. « Concernant votre affirmation selon laquelle ‘’la candidature du Président Alassane Ouattara n’est pas nécessaire’’, à votre humble avis, nous voudrions vous rappeler que de l’humble avis de très nombreux Ivoiriens de toutes origines et de toutes confessions, cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social et, conséquemment, l’achèvement du processus de réconciliation de la Nation », a déclaré le ministre.

Il faut faire pleinement confiance au droit

Par ailleurs, concernant la constitutionnalité ou non de la candidature du président Ouattara, le porte-parole du RHDP a invité les uns et les autres à faire confiance au Conseil constitutionnel qui en jugera. « Sauf à paraître partisan, il faut faire pleinement confiance au droit et à la démocratie, en laissant, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, le peuple souverain de Côte d’Ivoire juger in fine, lui et lui seul le 31 Octobre 2020, de la pertinence et de l’opportunité de l’ensemble des candidatures » a rassuré le ministre.