Deux artistes de la ville de Dallas ont décidé de rendre hommage à l’acteur Chadwick Boseman, décédé il y a quelques jours, à l’âge de 43 ans. Pour se faire, Hatziel Flores et Jeremy Biggers ont effectué une grande et magnifique peinture murale, représentant l’acteur dans le rôle qui aura mis la lumière sur lui.

Située au Fabrication Yard de Dallas, cette peinture murale a commencé à voir le jour au lendemain de l’annonce du décès de Boseman. Il aura fallu une journée entière de travail aux deux artistes, pour que la fresque soit terminée. Pour les deux hommes, ce dessin-hommage était parfaitement naturel, tant Chadwick Boseman a eu un impact sur la culture populaire grâce à son rôle dans Black Panther.

Une peinture murale en guise d’hommage

Fan de Marvel et de l’univers des super-héros, Hatziel Flores a été très triste et surtout, très choqué, d’apprendre la disparition d’un acteur qu’il estimait énormément. La fresque a ainsi été réalisée en un temps record et les deux artistes ont fortement apprécié de travailler dessus, affirmant avoir appris beaucoup au sujet des caractéristiques physiques de l’acteur. Dans tous les cas, le message est clair aux yeux des deux hommes, qui souhaitaient avant toute chose, mettre en avant un homme qui a souffert des années durant, sans ne jamais rien laisser transparaître.