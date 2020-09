Les informations faisant état de ce que la République Islamique d’Iran aurait porté une aide militaire à l’Arménie dans le cadre du conflit armée qui l’oppose à l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh ont été démenties par Téhéran. A la faveur d’un communiqué qui a été rendu public sur le site de la présidence iranienne, ces informations ont été balayées du revers de la main par le chef de cabinet du Président iranien, Mahmoud Vaezi.

Annonces

“Rumeurs sans fondements…”

Selon le communiqué, l’officiel iranien s’est entretenu au téléphone avec le vice-Premier ministre de l’Azerbaïdjan, Shahin Mustafayev. Le chef de cabinet du Président iranien, faisait ainsi remarquer lors de l’échange téléphonique que ces rumeurs n’auraient d’autres objectifs que de nuire aux bonnes relations qui existent entre les deux pays. «Ces rumeurs sont sans fondements et visent à nuire aux bonnes relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan», a-t-il déclaré.

News Inter par email :

Les liens entre Téhéran et Bakou ne seront pas affectés

«Il ne fait aucun doute que les bonnes relations stratégiques et globales entre Téhéran et Bakou ne seront pas affectées par de telles rumeurs infondées, et ces actions malveillantes n’auront aucun effet sur les relations entre les deux pays», a martelé l’officiel iranien dans le communiqué. Ce fut l’occasion pour ce responsable iranien de faire remarquer que son pays suit le différend entre les deux pays de très près.