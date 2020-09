Le vendredi dernier, la réunion du Conseil d’Administration de la Société africaine de raffinage (Sar) a été empêchée par des nervis. Ces derniers s’opposaient à la participation des représentants d’ Amadou Ba à cette conjonction. M Ba est par ailleurs le président du Conseil d’Administration de Locafrique SA, une société actionnaire de la SAR. Après ces évènements, le PCA de la Société africaine de raffinage est sorti du silence. Dans un communiqué publié dans les médias sénégalais Diène Faye rappelle que Khadim Ba ( fils d’Amadou Ba et soupçonné d’avoir envoyé les nervis) a régulièrement démissionné du Conseil le 24 février 2020 et a esté en justice au nom de Locafrique SA, le 16 septembre 2020 contre la SAR auprès du Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar pour demander la suspension de la réunion du Conseil d’Administration.

Annonces

La SAR a “toujours traité avec équité les deux parties dans le conflit…”

Le Tribunal, lors de son audience en chambre du 23 septembre 2020 l’a clairement débouté. C’est après cette décision de justice que le Président du Conseil d’administration a confirmé la tenue de la réunion du Conseil d’administration, explique Diène Faye. Il ajoute que l’ordre du jour portait sur l’Arrêté des Comptes 2019. Un point portant sur l’évaluation des programmes d’approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers à date, y est régulièrement inscrit. Il n’y a jamais été prévu de discuter d’une éventuelle modification de la procédure d’approvisionnement, qui reste l’appel d’offres international, précise-t-il.

Pour Diène Faye, le Conseil d’Administration de la SAR a « toujours traité avec équité les deux parties dans le conflit intervenu au sein de Locafrique SA (entre Khadim et à son père) et a pris toutes ses décisions relativement à l’audit conflit, en application stricte des décisions de justice ». La SAR regrette donc les « actes inexplicables d’une autre époque , tendant à empêcher la tenue de la réunion du Conseil d’Adminisytration , et qui consistent à imposer par la force de nervis, ce que le droit ne vous a pas donné ». Le mois dernier , la justice Sénégalaise a rétabli Amadou Ba dans ses droits en tant que PCA de Logafrique SA. Un poste que Khadim, son fils lui dénie.