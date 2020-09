Ce n’est ni une œuvre d’art ni un joyau mais les sénégalais aiment se faire transporter par ce véhicule communément appelé « car rapide » dans le pays. C’est l’un des moyens de transport les plus prisés des Dakarois. Au départ c’était un véhicule qui ne servait qu’à transporter les marchandises mais depuis plusieurs dizaines d’années, il est utilisé pour le transport en commun. Sa célébrité dépasse même les frontières du Sénégal. La preuve, le véhicule est exposé au Musée de l’Homme à Paris.

La particularité de ce moyen de transport c’est qu’il est couvert d’ornements, de peintures artisanales , d’écritures et d’objets à qui il est prêté des fonctions protectrices et magiques entre autres. Ces fourgons Renault SAVIEM SG2 pourrait cependant disparaître du paysage sénégalais dans les prochaines années. En effet, alors qu’il participait au Conseil présidentiel sur la relance de l’économie hier mardi 29 septembre au Centre International des conférences Abdou Diouf de Dakar, Macky Sall a critiqué l’utilisation de ces véhicules dans le transport en commun.

“Il est inconcevable que des véhicules de 40 ans, des minicars et des 7 places vétustes continuent à assurer le transport public” a déclaré le président sénégalais. Il a par ailleurs souhaité que des réformes soient engagées pour booster les différents secteurs d’activité du pays. “Ça traîne et je ne sais pas pourquoi? Je vous ai dit que j’en assumais l’entière responsabilité; proposez moi des réformes et je mettrais de l’argent. Pas de réformes , pas d’argent” a t-il fait savoir.