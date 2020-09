La pandémie de coronavirus qui frappe sans ménagement l’occident depuis quelque temps, semble reprendre de plus belle. La théorie selon laquelle, l’été aurait freiné un temps soit peu semble se confirmer à mesure que la température baisse. En France, en Espagne, mais aussi au Canada, les contaminations repartent de plus belle. La ville de Québec au Canada qui avait été relativement épargnée est depuis quelques semaines sur la mauvaise pente.

Le maire, Régis Labeaume, n’est pas du tout fier de sa ville. C’est en substance le message qu’il a voulu faire passer à ses administrés. « On ne peut pas être trop fiers de nous autres ! On était les champions de la précaution au Québec, on est passés à travers le confinement de façon extraordinaire. On a été exemplaires… Et tout d’un coup on relâche et ça fait en sorte qu’on est à Québec dans les quatre régions où il y a de l’inquiétude, on est dans l’alerte jaune… Souvenez-vous avant on disait “Montréal ce n’est pas pareil, nous autres nos affaires vont bien”. Mais là Montréal n’est même pas dans les quatre lieux où il y a de l’inquiétude».

Mais sa déclaration la plus dure il l’a réservée aux propriétaires du bar Le Kirouac. Ce lieu qui avait organisé un karaoké qui avait conduit à la contamination de nombreuses personnes. Sur un ton ironique, le maire de Québec a tancé les responsables du bar : « En passant je voudrais féliciter les organisateurs du karaoké […] Évidemment personne n’aurait pensé qu’un micro pouvait charrier un virus… J’y aurais pensé moi, me semble. Et puis chanter c’est fantastique, on se crache dans la figure mutuellement »