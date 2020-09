En France, le bilan lié au covid-19 ne cesse d’inquiéter les autorités. En effet, le nombre de nouveaux cas est en constante hausse et flirte avec la barre des 9.000 par jour. Si la situation semble toutefois maîtrisée dans certaines régions, avec des hôpitaux loin d’être à saturation, les Bouches-du-Rhône sont sur le qui-vive.

Le 6 septembre dernier, les autorités sanitaires confirmaient ainsi que sur les 70 lits en réanimation, spécialement dédiées aux patients covid-19, 67 étaient occupées, preuve que dans le département, la place vient à manquer. Interrogé à ce sujet, le professeur Dominique Rossi, chef de service à l’hôpital Nord, a affirmé qu’on ne pouvait pas encore parler de seconde vague, mais qu’il fallait sensibiliser toujours plus, qu’il fallait redoubler d’efforts afin de se montrer vigilant.

Les Bouches-du-Rhône, face à une hausse des cas de covid-19

Du côté du professeur Chambost, le constat est similaire. Le directeur médical de crise aux hôpitaux universitaires de Marseille, affirme que des formes graves se représentent que de plus en plus de monde était actuellement admis en réanimation. De fait, ce dernier invite l’ensemble de la population à respecter les gestes barrières et à éviter les rassemblements festifs et familiaux.

Près de 31.000 décès en France

Dans tous les cas, Marseille se prépare au pire. Si les capacités sont quasi-pleines, les hôpitaux de Marseille rappellent être en mesure d’ouvrir plus de lits et n’hésiteront pas à s’adapter à la situation, afin d’y répondre le plus efficacement possible. Pour le moment, la question ne se pose toutefois pas. 993 personnes sont décédées en région PACA, depuis le début de la pandémie, pour un bilan national qui s’élève à près de 31.000 décès.