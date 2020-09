La Covid-19 n’épargne personne. Elle attaque qui elle veut, que vous soyez président de la République, sportif célèbre ou star du cinéma. Le virus s’en est même pris au plus solide des acteurs d’Hollywood : Dwayne Johnson. L’ancien catcheur, alias “The Rock”, a annoncé hier mercredi qu’on lui avait diagnostiqué cette maladie. Toute sa famille a été également touchée. Il assure cependant que leur état de santé n’est pas inquiétant.

« Ma femme Lauren ainsi que mes deux petites filles et moi-même, nous avons tous été déclarés positifs à la Covid-19… Cela a été l’une des choses les plus difficiles que nous ayons eu à traverser en tant que famille (…) mais je suis heureux de vous dire que nous allons bien, nous ne sommes plus contagieux et nous sommes, grâce à Dieu en bonne santé » a déclaré l’acteur dans une vidéo postée sur Instagram.

Les conseils de “The Rock” à ses admirateurs

Il a par ailleurs invité ses fans à se protéger en portant les masques de protection. L’ancien catcheur leur demande aussi de prendre des antioxydants et des vitamines pour booster leur système immunitaire. Son dernier conseil à ses admirateurs est de ne pas accueillir n’importe qui chez eux. Ils doivent selon lui s’assurer que ces personnes ne portent pas le virus. En effet, l’acteur le mieux payé d’Hollywood a indiqué que sa famille avait attrapé le virus chez des amis qu’elle côtoyait.