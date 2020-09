« Cela a été une épreuve difficile, mais grâce au ciel et aux médecins de San Raffaele, je me suis sorti de cette épreuve, peut-être la plus dangereuse de ma vie » a déclaré l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi ce lundi à sa sortie d’hôpital. En effet, l’homme d’Etat avait été admis à l’hôpital le 3 septembre dernier suite à une infection au nouveau coronavirus, et principalement à cause d’une infection pulmonaire.

Dans la posture d’un homme en pleine forme, l’ex-chef du gouvernement italien âgé de 84 ans qui s’est déplacé sans aide, a remercié les uns et les autres et tous ceux qui lui ont été proche en ce moment. D’après le professeur Alberto Zangrillo, chef du département de réanimation de l’hôpital San Raffaele, l’hôpital dans lequel l’ex-Premier ministre a été hospitalisé, il était hospitalisé en tant que patient à risque en raison de son âge et de ses anciennes pathologies.

Sauvé grâce aux nouveaux progrès

Le Pr Zangrillo avait ajouté que Berlusconi n’aurait sans doute pas survécu s’il avait développé les mêmes symptômes en mars ou avril, au plus fort de la première vague de l’épidémie, et qu’il avait bénéficié des progrès réalisés dans la prise en charge médicale du Covid-19. Pour rappel, c’était le 2 septembre que Silvio Berlusconi avait annoncé avoir été testé positif au coronavirus avant d’être admis le lendemain à l’hôpital. Sa nouvelle compagne ainsi que ses trois enfants ont été également testés positif les jours d’après.