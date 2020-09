L’ancien chef-rebelle Guillaume Soro est décidé : « Tant que je ne suis pas candidat, il n’y aura pas d’élections en Côte d’Ivoire… Tant que M. Ouattara sera candidat, il n’y aura pas d’élections en Côte d’Ivoire…, » a-t-il déclaré ces derniers jours après que sa candidature à la présidentielle du 31 octobre prochain soit rejetée par le Conseil constitutionnel. Le président du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) a invité dans ce cadre tous les autres candidats de l’opposition ainsi que ceux recalés, à une unité d’action afin de barrer la voie à M. Ouattara.

Annonces

Si Guillaume Soro a confiance en la justice internationale, qui lui a déjà donné deux fois raison contre l’Etat ivoirien, afin de parvenir à sa fin, son passé rebelle fait que beaucoup craignent de nouvelles crises électorales s’il n’arrivait pas à atteindre ses objectifs. Lors d’une conférence de presse animée ce week-end par le mouvement la Voix du peuple pour la République, le mouvement proche du parti au pouvoir, a mis M. Soro en garde contre tout ce qui se passera pendant et après les élections présidentielles.

La date du 19 septembre

« Comme vous, le savez le 19 septembre n’est pas une date ordinaire pour les ivoiriens. Depuis 18 ans, la Côte d’Ivoire a connu sa première rébellion avec son cortège de morts, réfugiés et de désolation qui a pour visage un certain Guillaume Kigbafori Soro, » a rappelé le mouvement. La VIP, en prenant la communauté internationale à témoin, tient Guillaume Soro pour responsable de tout ce qui adviendra.

Annonces

Un mort de plus serait un mort de trop

« L’occasion nous est donnée pour prendre à témoin la communauté internationale. Si la vie du chef de l’Etat, d’un seul ivoirien et d’un membre des communautés vivant en Côte d’Ivoire est mise en danger par ses agissements, nous lui tenons pour responsable. Un mort de plus serait un mort de trop ! L’ambition avide de pouvoir d’un individu, ne peut mettre en péril la vie de toute la nation ivoirienne, ce qui mettrait en mal la stabilité comme la Côte d’Ivoire et par conséquent dégénérait sur toute la sous-région, » a déclaré le mouvement.

Pour finir, les pro-Ouattara ont invité l’ex-président de l’Assemblée nationale à savoir raison gardée et à respecter les décisions des institutions de la République, que lui-même a eu la chance de diriger ces dernières années.