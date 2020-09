La pandémie relative au nouveau coronavirus pourrait connaitre une nouvelle montée dans les mois d’octobre et de novembre. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une sortie médiatique qu’a faite Hans Kluge,le directeur de la branche européenne de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le nombre de morts au cours de ces prochains mois connaîtra une nette augmentation à en croire le responsable européen de l’organisme onusien.

Annonces

“Cela va devenir plus dur”

Le nombre de cas se multipliera également sur le continent européen. «Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée», a-t-il confié lors de cette sortie médiatique. La branche européenne de l’organe onusien a par ailleurs annoncé qu’elle tiendra les lundi et mardi une rencontre pour réfléchir sur les prévisions plutôt alarmantes.

Des doutes sur l’efficacité du virus

Le directeur de la branche européenne de l’Organisation Mondiale de la Santé a également essayé de mettre en garde les pays contre la croyance relative à la disparition de la pandémie si un vaccin est mis sur pied. Pour lui, rien ne renseigne sur l’efficacité du vaccin sur toutes les populations. «Nous ne savons même pas si le vaccin va être efficace dans toutes les parties de la population. Certains signes que nous recevons est qu’il sera efficace pour certains mais pas pour d’autres», a-t-il annoncé.