En marge de leur rivalité connue, deux magnats du hip-hop, annonçaient sur leurs comptes de réseaux sociaux, un nouveau partenariat. 50 Cent et T.I. se sont associés à CBS All Access pour développer une nouvelle série dramatique: “Twenty Four Seven“. Le drame mettra en lumière trois meurtres historiques de hip-hop, celui de Notorious B.I.G (Biggie), de Tupac et celui de du groupe Run-DMC. Et si les meurtres de ‘’Biggie’’ et Tupac avaient déjà été explorés lors de précédentes émissions télévisées, c’est la première fois que la mort du légendaire Jam Master Jay sera visitée sur petit écran.

Une coproduction de stars…

50 Cent a signé pour être le producteur exécutif de « Twenty Four Seven » par le biais de sa société G Unit Film & Television. T.I. quant à lui, en plus de jouer dans l’émission, sera également producteur exécutif via sa société Grand Hustle Entertainment. En plus de ces deux célèbres rappeurs, l’écrivain et réalisateur Dallas Jackson a signé pour écrire et devenir réalisateur, quand un autre pan de la production et de la distribution sera assuré et supervisé par Lionsgate Televisions et les studios de la chaine américaine CBS.

Selon certaines sources, Twenty Four Seven est en préparation depuis un certain temps. La série suivra, un détective de police, Derrick Parker, ici T.I, impliqué dans le New York des années 90, dans la gestion de certaines affaires, parmi les plus délicates du monde du show-biz et notamment du Hip Hop.

Avec une projection dans le temps qui permettra évidemment, aux scénaristes de visiter allègrement les assassinats de Tupac, Biggie et Jam Master Jay. Actuellement, aucun casting supplémentaire n’est annoncé. Et malgré le travail d’acteur de 50 Cent sur des séries qu’il a produites telles que Power, il n’a pas été révélé s’il fera ou non partie de la distribution de cette prochaine série en streaming.