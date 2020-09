Alors que le monde fait face depuis quelques mois à une crise sanitaire ayant entraîné une chute de l’économie planétaire, un rapport de l’Ong Oxfam dénonce l’exponentielle montée de la richesse de certaines entreprises. Ces structures auraient accumulé durant cette période de pandémie d’innombrables richesses. L’organisation connue pour sa lutte contre les inégalités a identifié au total trente-deux multinationales ayant profité de la période.

Annonces

Une poignée d’entreprises tire des bénéfices de la crise

Sur cette liste figure en bonne place plusieurs entreprises américaines dont les géants de l’internet Facebook et Google, Amazon, Microsoft et bien d’autres. «Une poignée d’entreprises, essentiellement américaines, réalise des bénéfices exceptionnels pendant la crise, alimentant la fortune de leurs fondateurs et de leurs riches actionnaires alors même qu’une large partie de l’économie mondiale est encore à terre», a notamment laissé lire l’Ong dans son rapport.

Oxfam propose que les entreprises soient taxées

A en croire Oxfam, ces entreprises au cours de l’an 2020 vont accumuler «109 milliards de dollars de plus que leur bénéfice moyen réalisé au cours des quatre années précédentes». Pour corriger ces inégalités, l’organisation a préconisé comme solution que les gouvernements taxent les entreprises qui ont réalisé des bénéfices au cours de la crise. Elle estime qu’il est nécessaire de prendre « des mesures en faveur d’un partage plus équitable des richesses et des pouvoirs au sein des entreprises».

Annonces