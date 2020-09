Gérard Darmanin n’a pas sa langue dans sa poche. Le successeur de Christophe Castaner à la Place Beauvau aime dire ce qu’il pense. Ce lundi matin il s’en est pris à Marine Le Pen par rapport à son discours sur l’insécurité en France. En effet, lors de la rentrée de son parti hier dimanche 06 septembre à Fréjus, la présidente du Rassemblement National a accusé le gouvernement de laxisme sur les questions de sécurité et promis de lutter contre « la barbarie » et de « réveiller » ses compatriotes sur l’insécurité. Pour le ministre de l’intérieur, les propos de Marine Le Pen sont en total déphasage avec ses actes.

« La grande différence que nous avons avec (elle), et je le dis à ses électeurs (…), je le dis avec franchise, (c’est qu’elle) n’a jamais voté une disposition, en trois ans, pour renforcer la sécurité des Français » a déclaré Gérald Darmanin sur RMC et BFMTV. Marine Le Pen n’a pas voté la loi de Gérard Collomb sur le terrorisme. Elle n’a pas voté les lois de finance que j’ai présentées pour augmenter de 10 000 policiers et gendarmes (…). Elle n’a pas voté tout le travail qu’on a fait contre l’immigration irrégulière et contre le dévoiement du droit d’asile, a listé Gérald Darmanin, décidé à montrer que la sécurité n’est pas une priorité pour la cheffe du rassemblement National.

« Madame Le Pen n’est pas sérieuse »

Marine Le Pen est « pour la politique du pire » dira-t-il d’ailleurs avant de charger à nouveau la patronne du RN :« Madame Le Pen n’est pas sérieuse. Madame Le Pen, c’est l’irresponsabilité faite femme » . L’homme est persuadé que la femme politique ne veut pas que les problèmes trouvent une solution en France. Elle a « une petite PME, qui consiste à faire des discours, à parler, et à pouvoir espérer que les problèmes perdurent » croit-il savoir

Le premier flic de France lui conseille par ailleurs de commencer par voter les dispositions quand elles vont dans le bon sens pour la République et ses compatriotes, si elle veut vraiment résoudre les problèmes des Français. Les propos de M Darmanin sont pour le moins très violents. Marine Le Pen va probablement réagir dans les prochaines heures.