La saga du départ de Lionel Messi a atteint son paroxysme. Presse sportive, investisseurs, acteurs de football, ou fans ; tous les yeux sont fixés sur la façon dont, le désir de Messi de quitter le Barça et le désir du staff du club de le garder, seront agencés. Mardi, Jorge Messi, le père de ‘’Leo’’, s’était envolé de Rosario en Argentine pour Barcelone en Espagne, en jet privé, afin de discuter de la situation de son fils dans le club. Et ce mercredi une rencontre entre lui et le président du Barça, Josep Bartomeu, a été actée.

Des discussions qui s’annoncent âpres…

Les positions des deux parties sont claires. D’un côté, il y avait le sextuple Ballon d’Or, qui désirait aller voir ailleurs et quitter le FC Barcelone, et sans que cela ne soit l’objet de discussions. Une clause spéciale dans son contrat qui le lui permettait. De l’autre côté, il y avait le club, qui était conscient de la valeur du joueur et était prêt à tout pour le maintenir le plus longtemps possible, jusqu’en 2022.

Pour eux, la clause sur laquelle comptait le joueur était caduque. Mais la rencontre, outre ces détails techniques et formels, avait également une dimension humaine. Selon la presse sportive, c’est le président du Barça, Josep Bartomeu, lui-même qui avait initié la rencontre de ce mercredi avec Jorge Messi.

Une rencontre pour discuter de vive voix avec Messi père, principal agent du joueur. Et s’il était important pour Bartomeu d’arriver à retenir celui que la presse catalane surnommait ‘’la pulga’’, c’était aussi et surtout parce qu’il ne voulait pas être le président de Club, qui avait acté le départ de deux pépites, Neymar et Messi. Une rencontre cependant dont rien n’avait encore filtré, avec le club anglais Manchester City FC et le club italien Juventus Football Club, probables acquéreurs du buteur argentin, sur le qui-vive.