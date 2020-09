Sur initiative de l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a invité face à la « dictature » de Alassane Ouattara, à la désobéissance civile afin de l’éjecter de la course à la présidentielle et pour restaurer l’ordre démocratique. En réponse à cet appel, le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) Adjoumani Kobenan, dans une déclaration faite ce jour par, s’est dit étonné de la décision des partis de l’opposition de retirer Ouattara de la course de à la présidentielle.

« Comment comprendre que l’opposition qui est partie prenante au processus électoral, au même titre que le RHDP, veuille s’arroger le droit de désigner ou de décider de l’éligibilité d’un des candidats à l’élection présidentielle dont le dossier a été pourtant validé par le Conseil constitutionnel », s’est-il interrogé. Le ministre ivoirien de l’agriculture a en outre, condamné et qualifié d’irresponsable les propos tenus par l’ancien président de la République Henri Konan Bédié.

Incitation à la haine et à la violence politique

« Le RHDP condamne avec force et sans réserve, la sortie hasardeuse ainsi que les propos irresponsables de M. Henri Konan Bédié, de surcroît ancien Chef d’Etat, qui multiplie les déclarations incendiaires, verse dans la provocation inutile, défie les Institutions de la République, incite à la haine et à la violence politique, » a déclaré le ministre. Egalement, le porte-parole du RHDP a pris l’opinion nationale et internationale à témoin, et tient l’opposition pour responsable de tout ce qui adviendra dans le cadre de ces élections.

Un aveu d’impuissance

Pour Adjoumani, « les appels à la désobéissance civile de M. Henri Konan Bédié et de ses alliés constituent en réalité un aveu d’impuissance d’une opposition qui a peur des élections et qui ne sait plus à quel saint se vouer à mesure qu’approche l’échéance du 31 octobre 2020 ».

Concernant l’invalidation de la candidature du président Ouattara qui est principalement au cœur des revendications de Guillaume Soro qui ne pense pas négocier avec, M. Adjoumani a rappelé également que le dossier du candidat du RHDP qui est validé par Conseil constitutionnel « n’est pas négociable ». Le ministre a salué par ailleurs « l’esprit de civisme des Ivoiriens qui ont refusé de suivre l’appel de l’opposition en continuant à vaquer tranquillement et sereinement à leurs occupations quotidiennes ».