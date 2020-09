L’opposition ivoirienne composée principalement des partis et regroupement politiques, PDCI, FPI, EDS et GPS, respectivement de Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’guessan, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, n’est pas prête pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Elle réclame au pouvoir en place, la reformation de la commission électorale indépendante, le retrait de la candidature d’Alassane Ouattara et la réintégration de Gbagbo et Soro sur la liste électorale ainsi que la validation de leur candidature.

Afin d’arriver à leur fin, les opposants ont invité à la désobéissance civile. Mais le président Ouattara qui a indiqué avoir été lui-même victime de situation du genre, est prêt à se mettre sur le chemin de tous ceux qui tenteront de troubler l’organisation des élections. Le président l’a fait savoir ce jour à la fin d’une visite d’État.

“Ils m’auront en face d’eux”

« Nous avons une constitution, je l’ai toujours avec moi, nous avons les institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi j’ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous. Aussi bien pour l’élection présidentielle de 2000 aussi même que pour les législatives de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer, on fait de la tricherie, du mensonge, tout cela je laisse derrière moi, » a déclaré le président avant de poursuivre « je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c’est ce qu’ils veulent, ils m’auront en face d’eux. »

En face de lui, le président Ouattara a également Guillaume Soro qui ne manque aucune occasion pour tirer à boulets rouges lui. Pour l’ancien chef rebelle dont la place est en prison à en croire Ouattara, ce dernier manque de sagesse en dépit de son âge très avancé.