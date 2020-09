Les leaders religieux associés à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire dans la commune de Djougou. Ils ont été sensibilisés à beaucoup plus s’engager dans cette lutte tant en milieu scolaire qu’en apprentissage. C’était à l’occasion d’un atelier de deux jours qui a réuni plusieurs acteurs intervenant dans le domaine.

L’initiative d’un tel atelier sur les grossesses en milieu scolaire et d’apprentissage émane des lauréats du programme de leadership au sahel (PLS), une composante du projet OASIS et qui intervient dans cinq pays sur le continent à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Bénin. Le but visé par cet atelier est de faciliter la transition démographique dans les cinq pays d’intervention du projet.

Une initiative noble qui participe ainsi à la réduction des cas de grossesses en milieu scolaire et d’apprentissage et qui met au centre, les religieux religieux de la commune de Djougou. Un phénomène qui prend d’ampleur et qui entrave l’avenir des concernées. D’autres communes du Bénin bénéficieront de cet atelier afin de réduire voire éradiquer le phénomène, a annoncé l’organisation.

Deux jours durant, les participants ont eu droit à plusieurs communications. Une feuille de route et de conduite des séances de discussion entre leaders religieux alliés et leaders résistants pour lutter efficacement contre le phénomène a été élaborée afin d’atteindre les objectifs à eux assignés.