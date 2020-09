A quelques semaines du prochain scrutin présidentiel aux Etats-Unis, les détracteurs et anciens collaborateurs du couple présidentiel américain multiplient les révélations. La nouvelle qui défraie la chronique ces dernières heures est relative à la nature de la relation qui lie le milliardaire républicain à son épouse. A la faveur de son passage sur l’émission 60 Minutes Australia, Stephanie Winston Wolkoff, une ancienne proche collaboratrice de la première dame indique qu’en réalité l’union entre Donald et Melania Trump a été arrangée.

“C’est un mariage transactionnel”

«C’est un mariage transactionnel. Tout ce qu’ils faisaient était stratégique », a fait savoir celle qui a assuré pendant plusieurs années, le poste d’assistante de Melania Tump. Elle a notamment mis l’accent sur le fait que la première dame observe le silence face à toutes les accusations d’agression sexuelle dont fait objet son époux. « Quelle femme normale pourrait supporter ça. Aucune. Pour elle, ce n’était que de la politique », a-t-elle une fois encore réaffirmé.

Trump voulait une femme pour faire son jeu selon Stephanie Winston Wolkoff

Stephanie Winston Wolkoff a publié très récemment un livre sur les longues années d’amitié qu’elle a eues avec la première dame américaine. L’auteure du livre intitulé : « Melania et moi », a fait savoir que le président américain voulait une femme pour l’aider à faire son jeu. «Il voulait la lumière des projecteurs, c’est un homme de spectacle, et elle était prête à faire ce dont il avait besoin, c’est à dire rester à ses côtés. Donc toutes ces spéculations sur son coeur et ce qu’elle ressent doivent cesser parce qu’il n’y a rien à ressentir pour elle », a-t-elle poursuivi.