A quelques semaines de la tenue du scrutin présidentiel aux Etats-Unis, plusieurs entreprises se sont rebellées contre l’administration Trump. En effet, après la demande relative à la levée des taxes douanières sur certains produits chinois, formulée par le leader des voitures électroniques aux Etats-Unis, beaucoup d’autres entreprises lui ont emboîté les pas.

Annonces

Plusieurs plaintes devant la justice

Ainsi, plusieurs multinationales intervenant dans plusieurs secteurs ont saisi la Justice dans le but de faire plier Donald Trump dans cette mesure qu’il a prise dans le cadre des bras de fer qu’il a engagé avec la Chine. Devant le Tribunal International du Commerce à New York, les entreprises comme l’enseigne Home Depot, le fabriquant de guitares Gibson, la marque de vêtements Ralph Lauren, le fabriquant d’ordinateurs Lenovo, l’entreprise de fruits et légumes Dole, ou encore l’équipementier de golf Callaway ont déposé une plainte.

Annulation de la mesure

Ces différentes entreprises estiment que, les tarifs douaniers supplémentaires imposés aux produits importés depuis la Chine sont illégaux. La requête que formulent ces structures se résume en deux points. La première est que la mesure soit annulée. La seconde est que les entreprises souhaitent rentrer en possession de toutes les sommes qui ont déjà été perçues par les services douaniers américains depuis l’entrée en vigueur de nouvelles taxes.