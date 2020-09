Manuel Valls, l’ancien premier ministre français a raconté à BFM TV l’idée talentueuse qu’il a eu en faisant entrer Emmanuel Macron au gouvernement en 2014. « J’ai eu un coup de génie en insistant auprès de François Hollande, qui était déjà assez convaincu » s’est rappelé l’homme qui a échoué à se faire élire maire de Barcelone l’année dernière. En effet, son ancien ministre de l’économie est devenu en 2017 président de la République après avoir battu au second tour Marine Le Pen, la candidate d’extrême droite.

“Il a joué et gagné”

Manuel Valls dit avoir prévenu Hollande sur les ambitions présidentielles du jeune ministre. « J’ai quand même raconté pendant des semaines à François Hollande qu’Emmanuel Macron ne me visait pas moi, il le visait lui. Il voulait être Président de la République » a déclaré l’ancien premier ministre. L’homme politique va ensuite reconnaître que M Macron a « joué et gagné ». Il y a eu selon lui, les circonstances comme la chance, la primaire de la droite , les affaires qui ont touché Fillon , le choix décisif de François Bayrou, la primaire de la gauche et autres qui ont milité en faveur de l’actuel chef de l’Etat, estime t-il.

Les Français ont dit « non » en 2017 à François Fillon et à des populistes comme Le Pen et Mélenchon. Ils ont choisi « un Président réformiste, jeune, européen, progressiste » a poursuivi l’actuel conseiller municipal de Barcelone. Inutile de dire que Valls et Macron ne sont pas les meilleurs amis du monde, sur le plan politique.