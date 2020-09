Une adolescente de 15 ans est passée de vie à trépas suite à un challenge auquel elle a pris part sur le réseau social TikTok. L’information a été relayée en effet par les médias américains. La situation se serait produite à l’Oklahoma la semaine dernière. Les médias qui ont gardé l’anonymat sur le nom de la jeune fille indiquent qu’elle est décédée d’une overdose de Benadryl.

Une douzaine de cachets

Le challenge auquel elle a participé consiste à consommer une forte dose de ce produit et à se filmer sous l’effet de la drogue. Selon les règles de ce jeu plutôt dangereux, il faut arriver à consommer une douzaine de cachets du produit. Mais cette quantité du produit dans l’organisme représenterait un véritable danger pour celui qui le consomme selon les éclairages apportés par un spécialiste des produits de ce genre.

Provoque des hallucinations

Pour Scott Schaeffer, directeur de l’Oklahoma Center for Poison and Drug Information, «la dose consommée peut provoquer des hallucinations et elle est très proche de la dose qui peut causer quelque chose de potentiellement mortel». Plusieurs autres jeunes de sa génération se seraient également retrouvés en hospitalisation à cause de ce défi qu’ils ont relevé. La jeune fille est pourtant décrite par ses proches comme très croyante et non habituée à la consommation de stupéfiants.