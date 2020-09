Le légendaire producteur et rappeur américain Dr. Dre a accusé son ex-épouse Nicole Young d’avoir vidé le compte bancaire de leur entreprise. Aussi, le producteur l’accuse-t-il d’avoir dérobé un montant de plus 363 000 dollars, alors qu’ils sont en plein divorce.

La tension est apparemment palpable entre les deux ex-époux, puisque le média américain TMZ a pu avoir en sa possession une lettre dans laquelle elle est accusée de « détournement criminel flagrant et injustifiable de fonds d’entreprise ».

Le vol des 363 000 dollars remontent – l’année dernière

L’accusation a été portée par le studio d’enregistrement Record One, une compagnie fondée en 2015 par Dr. Dre et Nicole Young. Le rappeur précise que le vol des 363 571,85 dollars remonte au mois dernier. Ed McPherson, l’avocat qui représente LLC (la société qui exploite Record One) a joint le chèque écrit par Nicole Young. Cependant, cette dernière a maintenant plus d’une semaine pour retourner l’argent qu’elle a prise. Si elle ne le fait pas une poursuite judiciaire sera intentée à son endroit.

Notons qu’il y avait quelque temps, on apprenait que Nicole Young demandait que le divorce soit établi. A cet effet, elle demandait 2 millions de dollars afin de maintenir ‘son train de future).