Les accusations de manipulation se multiplient dans le monde depuis l’élection du président américain Donald Trump. La Russie et la Chine sont les deux pays les plus souvent pointés du doigt. Mais d’autres personnes rappellent que dans le passé, bon nombre de nations occidentales parmi lesquelles, la France, le Royaume-Uni et les USA ont également manipulé les populations de pays jugés ennemis.

Cette fois-ci, l’accusation vient du géant des américain Facebook. Le réseau social affirme que des groupes d’influence russes ont tenté de diffuser des fakes news en Afrique du nord, notamment en Algérie et en Egypte. Depuis le groupe annonce avoir supprimé les pages identifiées comme manipulatrices. Le groupe affirme qu’il a été averti par les services secrets américains.

“Ils ont considérablement investi dans la création de faux individus, avec une personnalité et des photos de profil, pour leur donner une apparence légitime et réelle” a affirmé un responsable de Facebook. La Russie a toujours rejeté les accusations de fake news. Pour le pays, les plus grands diffuseurs de facebook sont les occidentaux, rappelant certaines fois le cas de l’Irak.