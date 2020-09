Il y a trois mois, un débat s’était ouvert au Sénégal sur le déboulonnage ou non de la statue de l’ancien gouverneur français Louis Faidherbe. Des citoyens pensaient qu’il était juste de faire disparaître cette trace de la colonisation du ciel de Saint Louis. Mansour Faye, le maire de la ville avait rapidement mis fin à ce débat arguant que ce n’était aucunement sa priorité. « Ma priorité ce n’est pas d’épiloguer sur des débats sans intérêt. Il faut qu’on assume notre histoire…Nous devons assumer avec cohérence notre héritage colonial » avait tranché l’édile à l’époque.

Ne dites plus « Place Faidherbe » mais plutôt « Baya Ndar »

A défaut de déboulonner cette statue, la Place où elle trône a tout de même été rebaptisée samedi par le conseil municipal. C’est un internaute qui l’annonce sur twitter. « Ne dites plus « Place Faidherbe » mais plutôt « Baya Ndar ». C’est ainsi que s’appelle désormais la mythique place de la ville de Saint Louis dédiée à la gloire de l’ancien administrateur colonial Louis Faidherbe. Bravo aux autorités municipales de cette ville » écrit-il sur le réseau social.

En renommant cette place, Saint Louis marche dans le sillage de l’île de Gorée. Quelques mois plus tôt, le maire de l’île Augustin Senghor avait rebaptisé la Place de l’Europe qui s’y trouve. On l’appelle désormais Place de la Liberté et de la Dignité humaine. Pour l’édile, l’acte posé est une réponse symbolique aux actes de violences raciales dans le monde.