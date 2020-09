Six mois de prison ferme sous bracelet électronique et 30 autres avec sursis. C’est du moins la décision qui a été prise ce lundi par la Justice contre le maire de Sanary-sur-Mer (Var) Ferdinand Bernhard. L’homme politique est accusé pour prise illégale d’intérêt, détournement de fonds public et favoritisme, dans une série d’infractions économiques et financières. Toujours dans le cadre de cette affaire, plusieurs sanctions ont été prononcées contre lui.

Il a promu sa maîtresse

Entre autres, pendant une période cinq ans, Ferdinand Bernhard sera privé de ses droits civils et civiques. La Justice a également prononcé la confiscation des biens immobiliers lui appartenant et mis en cause dans le dossier. A la tête de la mairie de Sanary-sur-Mer (Var) depuis 1989, il est accusé d’avoir promu sa maîtresse à un poste de responsabilité au sein de l’administration communale. La femme a été en effet promue à la tête de la direction générale des services. Cette proche du maire percevait plus de 5.000 euros par mois.

Son avocat s’oppose à la décision

Ferdinand Bernhard est également accusé d’avoir utilisé de passe-droits pour ériger plusieurs villas sur des parcelles qu’il avait achetées. Plusieurs autres forfaits auraient été inscrits au dossier du maire de la ville. L’avocat de l’homme politique a annoncé son intention de faire appel de la décision par le canal d’un communiqué qu’il a publié. Selon l’homme de droit, la décision «n’est pas le juste reflet du contenu de ce dossier et des débats».