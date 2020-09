Le 28 septembre 2019, Eric Zemmour participait à la grande convention de droite organisée par les proches de l’ex député du Rassemblement National Marion Maréchal Le Pen. Au cours de cette réunion politique, le polémiste s’en est pris aux « immigrés » dénonçant par ailleurs « l’islamisation des rues ». Le polémiste sera ensuite poursuivi par la justice française.

Au cours de l’audience du 1er juillet dernier, le ministère public avait requis 10 mille euros d’amende contre le chroniqueur. Le tribunal de Paris a visiblement suivi le réquisitoire du parquet puisqu’il a condamné le polémiste à 10 mille euros d’amende. Il est reconnu coupable de provocation à la haine et d’injure. Les propos qu’il a tenus lors de la convention de droite sont pour le tribunal de Paris « une exhortation à la discrimination et à la haine à l’égard de la communauté musulmane et à sa religion » parce qu’il a fait une distinction entre les français.

Zemmour fera appel de la décision

La présidente de la 17 e chambre correctionnelle du tribunal de Paris admet que les opinions, même choquantes doivent pouvoir s’exprimer « néanmoins les faits reprochés vont plus loin et outrepassent les limites de la liberté d’expression puisqu’il s’agit de propos injurieux envers une communauté et sa religion ». Le tribunal fera aussi remarquer que les propos tenus par M Zemmour proviennent d’un discours « préparé » avec des mots « choisis ». L’avocat du chroniqueur a dénoncé ce jugement. Olivier Prado pense que le Tribunal de Paris n’a pas « fait une application juste de la loi ». Il dévoile par la même occasion l’intention de son client de faire appel de la décision.