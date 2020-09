Celles et ceux qui sont contre le port généralisé du masque à Strasbourg, Lyon, Villeurbanne ainsi que 12 autres villes seront dans l’obligation de calmer leurs ardeurs. Suite à un appel qu’a interjeté le ministre de la Santé Olivier sur cette affaire, le Conseil d’Etat a rendu sa décision ce dimanche. Pour l’institution, il est « justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque (…) afin que cette obligation soit cohérente et facile à appliquer pour les citoyens ».

Nécessité de délimiter des périmètres étendus

Le Conseil d’Etat a tout de même évoqué certaines conditions pour l’application de la décision. « Ces périmètres étendus doivent être délimités – et se justifier – par l’existence de plusieurs zones à fort risque de contamination », a précisé le Conseil d’Etat. La semaine dernière, la police administrative avait demandé à la préfecture du Bas-Rhin et à celle du Rhône de prendre un nouvel arrêté pour limiter l’obligation de porter le masque aux lieux et horaires particulièrement fréquentés.

Le masque, une contrainte selon le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a tout de même tenu à entourer sa décision de certains garde-fous. Même s’il estime que « la simplicité et la lisibilité d’une obligation, comme celle de porter le masque, sont nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les habitants », il fait également remarquer qu’il faut « tenir compte de la contrainte » que représente le port du masque.