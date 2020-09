Candidate LR à la mairie de Paris, Rachida Dati avait échoué devant Anne Hidalgo. Mais son score était loin d’être lamentable. 34% des voix contre 49% pour sa rivale du Parti socialiste. Une fois les élections municipales passées, l’ex ministre s’est fixée d’autres objectifs. Elle a par exemple dans son viseur, la présidentielle de 2022. Depuis juillet, la femme politique dit avoir un « rôle à jouer » dans la course à l’Élysée. « Ce sera à ma famille politique de choisir un candidat pour 2022 » mais « je participerai à cet engagement majeur » promettait-elle dans les colonnes du Parisien.

Annonces

« Je ne sais pas si je peux être la meilleure »

Au début de ce mois de septembre, l’ex députée européenne exprimait encore son désir d’être investie candidat LR à la présidentielle de 2022. « J’ai envie, mais je veux que ce soit le meilleur » et « je ne sais pas si je peux être la meilleure » déclarait-elle sur BFMTV. Il y a en effet des candidats LR qu’elle juge plus engagés dans la course à l’investiture comme Xavier Bertrand. Il est « celui qui a le plus faim » reconnaissait-elle. Son discours a progressé entre temps.

« Gagner l’élection présidentielle de 2022 »

Maintenant, l’ex ministre de la justice veut « gagner l’élection présidentielle de 2022 ». C’est l’un de ses projets pour les deux prochaines années, a t-elle confié au Times qui lui consacrait un portrait. « Quand vous faites de la politique et que vous gagnez des batailles électorales et que vous faites en sorte que votre cause avance, que vous défendez vos valeurs et une communauté de destins, nécessairement il arrive un moment où vous vous dites, surtout quand vous voyez l’état du pays , cette bataille, peut-être que pourrais la mener » a poursuivi le maire du 7e arrondissement de Paris.