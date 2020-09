Le temps où Guillaume Soro et Alassane Ouattara pouvaient deviser en toute amitié est révolu depuis très longtemps. L’ancien chef rebelle est en exil depuis décembre 2019 en France. Impossible pour lui de retourner en Côte d’Ivoire où seule la prison l’attend. L’ex président de l’Assemblée nationale est en effet condamné à 20 ans de prison pas la justice ivoirienne. Ce qui ne l’empêche pas cependant de prétendre au fauteuil présidentiel. Il a même déjà déposé sa candidature pour le scrutin du 31 octobre.

Il a atteint « l’apogée de sa gloire »

Si elle n’est pas rejetée, il sera dans les starting blocks avec un certain Alassane Ouattara qui brigue un troisième mandat. Mais le député de Ferké n’y croit pas. Pour lui, son ami d’hier passe ses derniers moments au sommet. « Chers tous, allez dire à @AOuattara PRCI qu’il y a des combats qu’on ne mène pas à 78 ans ! S’il insiste, il ne lui reste que la déchéance et l’humiliation » a prédit l’ex-chef des Forces Nouvelles sur twitter.

Il est persuadé que M Ouattara a atteint « l’apogée de sa gloire » et qu’il ne lui « reste plus que l’amorce de la déchéance ». Une telle prédiction d’un ex-chef rebelle peut inquiéter. Une chose est sûre, il en faut plus pour faire trembler Alassane Ouattara qui est décidé à fêter ses 80 ans au pouvoir. Il devrait même rencontrer ce vendredi le président français Emmanuel Macron à Paris.