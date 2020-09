Les Gilets Jaunes ont répondu à l’appel à manifester de Jérôme Rodrigues ce samedi 12 septembre. Ils étaient quelques centaines à se rassembler à Paris ce matin. A la place de la Bourse où il y avait également du monde, Jean-Marie Bigard, l’humoriste qui s’était désolidarisé quelques jours plus tôt de Jérôme Rodrigues après que celui-ci ait traité les policiers de « bande de nazis » a été hué par les manifestants. « Bigard collabo ! » lui ont-ils lancé. Le comédien a été obligé de retirer un moment dans un restaurant de la place de la Bourse.

Annonces

“Je me désolidarise de Jérôme et je refuse de défiler à ses côtés samedi prochain“

Il expliquera aux journalistes que les Gilets jaunes « ont cru qu’il les lâchait, ce qui est faux ». C’est donc de son point de vue « une mauvaise interprétation ». Il est vrai que l’humoriste n’avait pas dit qu’il se désolidarisait du mouvement. « Je viens de voir les propos qu’a tenus Jérôme Rodrigues sur la police. Il m’est bien évidemment impossible de les cautionner. Je me désolidarise donc de Jérôme et je refuse de défiler à ses côtés samedi prochain, même si la cause me tenait à cœur » avait écrit M Bigard sur twitter il y a quelques jours.

Notons cependant qu’il n’était pas attendu à Paris. L’homme avait indiqué qu’il irait manifester à Brest. Outre son soutien aux Gilets jaunes, Jean Marie Bigard est également intéressé par la fonction présidentielle. En juillet dernier, il avait invité les maires à lui donner les 500 parrainages nécessaires «pour foutre un sacré bordel» lors du prochain scrutin

Annonces