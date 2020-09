Gims, le célèbre chanteur d’origine congolaise fait parler de lui depuis quelques heures avec sa nouvelle sortie musicale. Sa toute nouvelle chanson qui a été dévoilée ce vendredi et qui est intitulée « Immortel » consacre visiblement son retour au rap à l’ancienne. Le parolier qu’il a déroulé dans la chanson laisse penser à des piques qu’il a lancées à Booba sans toutefois mentionner son nom.

Annonces

Des mots destinés à Booba?

Les punchlines renvoient à un style de rap à l’ancienne et dirigée vers le rappeur connu pour ses accrochages avec ses paires sur les réseaux sociaux. On peut par exemple entendre : « Nous verrons tôt ou tard qui est le plus fort. J’te suggère d’économiser tes forces ». Celui qui se faisait anciennement appeler Maître Gims a poursuivi en lançant également : « Tous ces efforts pour te faire éliminer. Sorcellerie qui sort de la boca. Tout va bien, l’serpent est dans le bocal, kilomètres, années-lumière entre moi et toi ».

Habitué aux attaques sur les réseaux sociaux

Ces mots du rappeur congolais sont pour faire référence aux nombreuses attaques dont il fait l’objet de la part de Booba sur son compte Instagram. Le single est en réalité un extrait de l’album 100% rap dont la parution est prévue pour le mois prochain. Notons que le single est une production de Dissidence accompagné du clip qui a été réalisé par Jérémie Levypon.