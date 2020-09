Après la première tentative échouée qui l’a conduite en exil avec 20 ans d’emprisonnement dans le dos, Guillaume Soro est annoncé une nouvelle fois sur sa terre natale avant le 15 octobre. Après le dépôt de sa candidature lundi dernier par ses partisans en dépit de tout, l’ancien allié du président Alassane Ouattara pense rentrer au pays afin de défendre sa candidature auprès des siens. C’est au cours d’une conférence de presse animée ce jour que la Coordination des mouvements et associations de soutien à Guillaume Kigbafori Soro (CMA-GKS) a annoncé la nouvelle.

« Je tiens à informer les militants, les sympathisants du GPS et toute la Côte d’Ivoire que Guillaume SORO prendra toutes les dispositions pour rentrer bientôt dans son pays avant le 15 octobre pour battre campagne et gagner les élections. Les militants doivent à cette fin restés mobiliser et lui réserver un accueil digne de son rang de leader générationnel, » a déclaré, le porte-parole de la coordination, Sié Coulibaly.

Une nouvelle crise post-électorale ?

Par ailleurs, la CMA-GKS a mis en garde le Conseil constitutionnel, que Soro lui-même avait déjà qualifié de marionnette du président Ouattara, contre des décisions injustes qui pourraient conduire à une nouvelle crise post-électorale comme en 2010. « Je tiens à rappeler à l’opinion publique nationale et internationale que la crise post-électorale de 2010 a été enclenchée à cause de la décision injuste du Conseil constitutionnel. Ce même Conseil Constitutionnel après une crise post- électorale en 2010 qui a occasionné 3000 morts, va-t-il faire endurer aux ivoiriens une crise pré-électorale ? », se sont-ils interrogés.

Pour ces proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale, leur leader est l’homme le plus accompli politiquement, qui soit en mesure de diriger la Côte d’Ivoire vu son parcours politique dans le pays. « Guillaume Soro, le leader générationnel est de loin l’homme politique le plus accompli » a estimé Sié Coulibaly et ses pairs.