Aux USA, depuis la campagne conte le racisme, les violences policières, et toutes les autres formes de marginalisations et de discrimination, induite par la tragédie de Minneapolis ; de nombreux groupes de défense des droits civiques ont connu un regain d’activités. De ce regain est né ‘’Stop Hate For Profit’’ un mouvement lancé par ces groupes de défenses et certaines des organisations à but non lucratif œuvrant dans le social parmi les plus importantes du pays. Ce 14 Septembre, le mouvement lançait la semaine d’action contre les messages haineux sur les réseaux sociaux.

Et pour ce mercredi, toujours dans le cadre de la semaine d’action, ‘’Stop Hate For Profit’’ a demandé aux internautes de se joindre à un «gel» de 24 heures d’Instagram. Ce jour-là un message, un seul, serait publié par les internautes, de toute la journée. Et ce message devra mettre l’accent sur les dommages causés par les discours haineux sur Facebook et affiliés. Un appel entendu par des influenceurs et des stars qui ont décidé de suivre le mouvement.

Une journée contre la haine…

Les organisations et associations à la genèse de ’Stop Hate For Profit’’ sont pas parmi les plus importantes. Suffisamment en tous cas pour qu’un grand nombre d’annonceurs de renom, comme Starbucks, Coca-Cola ou encore Verizon, aient décidé de suivre le mot d’ordre lancé par le mouvement en juillet dernier sur le gel pour ce mois-là, des campagnes publicitaires et assimilés sur les réseaux sociaux. L’objectif, avait déclaré le mouvement, étant de faire pression sur Facebook pour qu’elle prenne des mesures plus strictes pour arrêter la propagation du discours de haine et de la désinformation sur sa plateforme.

Pour ce mois de Septembre, ’Stop Hate For Profit’’ revenait à la charge avec son sa semaine de boycott et de sensibilisation. Ce mercredi notamment était celui du boycott. De nombreuses stars ont déjà annoncé vouloir suivre le mouvement, parmi lesquels Sacha Baron Cohen, Naomi Campbell, Judd Apatow, Amy Schumer, Sarah Silverman, Kate Hudson, ou encore Leonardo DiCaprio et Kim Kardashian ; pour ne citer que ceux-là. La femme d’affaire, justement l’épouse du rapper Kanye West, Kim Kardashian West possède l’un des comptes Instagram les plus suivis, avec plus de 188 millions d’abonnés ; et ce Mardi, elle lançait un appel à ses abonnés à suivre comme elle le mot d’ordre de boycott du mouvement.