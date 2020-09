Condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle, le producteur Harvey Weinstein qui purge actuellement sa peine dans une prison du nord de l’État de New York n’est plus Commandeur Honoraire de l’empire britannique. Elevé à ce rang en 2004 par la reine Elizabeth II, le producteur a été déchu de son titre honorifique. L’information a été confirmée ce 18 septembre 2020 par l’entourage de la reine.

Si le titre est décerné aux personnes qui ont apporté une « contribution distinguée et innovante dans leur domaine », ces personnes sont également « censés être et rester de bons citoyens et des modèles » d’après les directives à l’intention des récipiendaires des distinctions honorifiques. La disposition réglementaire « de bons citoyens et des modèles » implique par ailleurs, qu’il ne faudra pas « être reconnu coupable d’une infraction pénale ».

Que son nom soit effacé du registre de l’Ordre

Face à cette disposition que ne respecte plus Harvey Weinstein, la reine a décidé « de résilier et d’annuler et demandé que son nom soit effacé du registre de l’Ordre », a fait savoir Buckingham Palace. Notons par ailleurs que Harvey Weinstein avait obtenu cette distinction après avoir coproduit, avec son frère Bob, Shakespeare in Love, en 1998. Le film qui a remporté sept Oscars, mettait en scène Gwyneth Paltrow et Judi Dench.