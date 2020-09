Hier lundi 28 septembre, le Sénégal a rapatrié du Maroc 144 de ses ressortissants . Ceux-ci avaient tenté en vain de rejoindre l’Europe en passant par le Royaume Chérifien. Le naufrage de leur embarcation aux larges de Dakhla (ville du Sahara occidental) a mis fin à leur rêve . Heureusement aucun d’eux n’a perdu la vie. Accueillis dans l’après-midi d’hier lundi 28 septembre à l’aéroport International Blaise Diagne de Dakar par le directeur des sénégalais de l’extérieur, ces migrants ont eu droit aux remontrances de ce dernier. « Ailleurs c’est la police qui vous accueille avant de vous présenter à un Procureur » leur a dit Amadou François Gaye.

« Il faut simplement … croire qu’on peut réussir sans avoir besoin de défier l’Atlantique ou le Sahara »

Il a ajouté que l’Etat du Sénégal a mis en place un certain nombre d’instruments et de mécanismes en place pour accompagner les initiatives de ses concitoyens. « Il faut simplement aller vers l’information et surtout croire qu’on peut réussir sans avoir besoin de défier l’Atlantique ou le Sahara » leur a-t-il conseillé. Amadou François Gaye était accompagné de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal. En effet, ces migrants doivent la vie aux autorités marocaines qui sont allées à leur rescousse quand leur embarcation a chaviré.

Rabat a ensuite informé Dakar par une note avant de faire savoir qu’il était disposé à les rapatrier dans le cadre du projet visant à favoriser le retour des migrants sénégalais au bercail. A leur arrivée au pays, les 144 migrants ont recu chacun 40 mille francs Cfa. Ils pourront ainsi retourner auprès de leur famille à Mboro, Mbour, Kayar et autres localités côtières du Sénégal.