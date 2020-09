La responsable du Rassemblement National a souhaité ce mardi 29 septembre que les mineurs isolés soient retournés dans leur pays d’origine. Par le canal d’un communiqué de la formation politique dans lequel elle a été citée, Marine Le Pen a évoqué cette mesure en raison de la «criminalité du quotidien» dont ces mineurs isolés seraient responsables. Pour elle, les mineurs isolés ne doivent pas rester sur le territoire français.

Ils doivent être rapatriés dans leur pays d’origine

Ils « doivent en lien avec l’Unicef et les ONG spécialisées sur ces questions, être rapatriés dans leur pays d’origine afin d’y être protégés et de retrouver leur foyer», a notamment précisé la femme politique. Toujours dans ce même registre, Marine Le Pen a demandé que soit imposée la technique des tests osseux aux mineurs dans le but de vérifier leur âge. «Aujourd’hui, seule la technique des tests osseux permet cette vérification ; elle doit être rendue obligatoire avant toute attribution de ce statut», a indiqué la responsable de cette formation politique d’extrême droite.

Ils sont liés à des actes criminels

«La criminalité du quotidien générée par ces présumés mineurs, qui mène désormais jusqu’au terrorisme, mais aussi le coût financier exorbitant des prestations, montrent les carences et les risques multiples qui pèsent sur la vie des Français du fait des choix politiques des gouvernements successifs», a-t-elle indiqué. Notons que ces propos de Marine Le Pen interviennent dans un contexte où le nombre d’arrestations de jeunes migrants délinquants pour des cambriolages et vols est en forte progression.