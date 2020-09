Les dernières pluies diluviennes abattues sur la commune de Kandi ont engendré d’énormes dégâts. On note entre autres plusieurs hectares de culture dévastés avec 4000 ménages sans abris. Les populations appellent à l’aide et implorent la générosité des bonnes volontés.

La commune de Kandi abattue par les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes ces dernières semaines. Plusieurs habitations décoiffées, des maisons envahies par l’eau avec comme conséquences des sans abri mais aussi et surtout des hectares de cultures engloutis par les inondations.

En effet, le bilan des dégâts causés par les inondations dans la commune de Kandi fait état de 3558 ménages sans abris, et 201 hectares de coton emportés par les eaux à la date du samedi 19 septembre 2020. Le recensement se poursuit à en croire le point fait par la Radio Kandi Fm.

Plusieurs autres dégâts ont été constatés à en croire le point focal de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques. Des autres dégâts enregistrés, on note des champs de sorgho, de maïs et de plusieurs autres cultures qui ont été aussi détruits par les eaux.