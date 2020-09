Le président sénégalais a annoncé une série de mesures suite au phénomène d’inondation qui a secoué le pays ces derniers jours. A la faveur d’une déclaration qu’il a faite dans la soirée de ce mardi, Macky Sall a déclaré qu’un budget a été mis sur pied pour faire face à ce phénomène. On retient des déclarations du chef de l’Exécutif sénégalais qu’ « un budget d’urgence de 10 milliards F CFA » a alloué à la gestion de cette crise. A en croire les éclairages apportés par le chef de l’Etat ce budget sera morcelé en plusieurs parties et sera redirigé dans plusieurs secteurs.

3 milliards de F CFA pour les sinistrés

Une partie ira notamment vers les populations sinistrées et une autre partie vers les différentes structures intervenant dans la lutte contre le phénomène. « Les 3 milliards F CFA serviront d’appui direct aux populations sinistrées sur la base des rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets en relation avec les maires. Et les 7 autres milliards (sont destinés) à l’accompagnement des sapeurs-pompiers, de l’Onas (Office national de l’assainissement du Sénégal) et à l’achat de matériels supplémentaires », a précisé le président sénégalais.

Six décès enregistrés

A en croire les informations confiées par les spécialistes sur les inondations de cette année au Sénégal, une vingtaine de localités ont été affectées. Elles ont enregistré une pluviométrie supérieure ou égale à 150 millimètres. Rappelons que ces pluies torrentielles ont été à la base de six décès.