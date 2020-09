L’application chinoise Tik Tok est dans une situation inconfortable aux Etats-Unis. L’accord trouvé entre ByteDance , Oracle et Walmart pour garantir son avenir chez l’Oncle sam risque de ne pas la sauver. En effet, la Chine et les Etats-Unis ne réussissent pas encore à s’entendre sur qui sera l’actionnaire majoritaire de Tik Tok Global, la future entité. Pendant ce temps, le 27 septembre s’approche à grand pas. Si le statu quo se maintenait jusqu’à cette date, Tik Tok ne sera plus disponible sur les plateformes de téléchargement aux Etats-Unis. Et le 12 novembre, elle disparaîtra totalement du pays. L’application tente donc de se sauver de cette situation périlleuse.

Elle a enclenché hier mercredi une procédure auprès d’un tribunal de Washington, lui permettant de demander au juge qu’il ordonne des mesures provisoires mais rapides destinées à préserver ses droits dans le pays. En clair Tik Tok veut que la justice américaine suspende son bannissement des plateformes de téléchargement dès dimanche.Elle prévient que si les interdictions ne sont pas suspendues, « les dommages seront irréparables ». Depuis que Trump a ouvert les hostilités en signant son décret, l’application dit être dans une mauvaise posture avec des pertes de revenus publicitaires évaluées à 10 millions de dollars dans le mois d’août. A cela s’ajoute des difficultés à recruter.

Une interdiction de 6 mois conduirait à la perte de la quasi-totalité de ses utilisateurs

Un grand nombre de candidats ont déjà refusé de se faire embaucher jugeant la situation du réseau social trop précaire. Les célèbres influenceurs qui travaillaient aussi avec l’application, lui ont tourné le dos. Pour faire toucher du doigt la gravité de la situation qu’elle traverse, Tik Tok a rendu public quelques estimations. Selon réseau social, une interdiction de 6 mois, conduirait à la perte de 80 à 90 % de ses utilisateurs aux Etats-Unis.

En attendant que son référé soit étudié ce jeudi 24 septembre, l’application dénonce des « interdictions (motivées) par « des considérations politiques liées aux élections générales à venir ». Elles n’ont donc rien à voir avec des inquiétudes sur la sécurité nationale américaine selon Tik Tok.